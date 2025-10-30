宮沢氷魚（31）が30日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた、東京国際映画祭ウィメンズ・エンパワーメント部門に出品された、岸井ゆきの（33）とのダブル主演映画「佐藤さんと佐藤さん」（天野千尋監督、11月28日公開）公式上映に登壇した。完成した作品を見て「自分の幸せだったり、大事にしたいと思うものを手放さないためにも、もっと、もっと、ちゃんと向き合いながら生きていこうと思いましたね」と、かみしめるように語った