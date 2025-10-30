親子丼発祥のお店として、行列が絶えない東京・人形町の「玉ひで」が店舗をリニューアル。３年半の期間を経て2025年11月1日（土）にオープン。創業は1760年。1891年に親子丼を考案して以来、肉や卵にこだわって常に最良を求める伝統は、海外からも親子丼を食べに来る、日本を代表する名店です。｜東京の郷土料理「親子丼」発祥の店鷹の訓練師「鷹匠（たかじょう）」として将軍家に仕えていた鐵右衞門が、宝暦10年（1760年）に開い