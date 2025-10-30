クラシック回帰の流れにより、今シーズン注目を集めているのがローファー。きちんと感を醸し出せて、大人コーデに合わせやすいのも魅力です。せっかくなら、軽くて履き心地楽ちんな一足を選びたいところ。そこで今回ピックアップするのは【GU（ジーユー）】のローファーです。高見えも狙えて、スニーカーやブーツよりワンランク上のコーデを楽しめるかも