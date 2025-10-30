バッファローは、パソコンのUSB端子に挿すことでWi-Fi 7（IEEE 802.11be）に対応したWi-Fi機能を追加できるコンパクトなWi-Fiアダプター「WI-U3-2900BE2」を2025年11月下旬より発売します。 「WI-U3-2900BE2」 記事のポイント Wi-Fiが2.4GHz帯しか使えないノートPCのアップデートや、有線LANが使えない環境のデスクトップPCをネットに接続するのに便利に使えるWi-Fiアダプター。最新のWi-Fi 7に対応しているので、混雑・