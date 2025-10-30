◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）１勝３敗と追い込まれた阪神は２回に１点を先制。４回の攻撃中にテレビ中継でブルペンが写されると、村上頌樹投手が投球する姿があった。先発左腕の大竹耕太郎投手が５回２死に初安打を許すまで快投を続けているが、万全の体制を整えている。村上は２５日の第１戦に先発。７回で１１５球を投げて、勝利投手になっていた。１１月１日の第６戦での先