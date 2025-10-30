博多駅前で建設中の西日本シティ銀行の本店ビルについて30日、ビルの名称など詳細が発表されました。■西日本シティ銀行・村上英之 頭取「新本店ビルの名称は、西日本シティビルといたします。」2026年夏ごろに開業予定の西日本シティ銀行の本店ビル「西日本シティビル」は、地下4階・地上14階建ての複合ビルです。 博多駅側に、イベント開催が可能な広場「コネクティッドコア」が設けられたほか、地上1階と地下1階には商