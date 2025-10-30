リニア中央新幹線の新試験車両「M10」の客室の天井＝30日午後、山梨県内JR東海は30日、リニア中央新幹線が実際に開業する際の車両のベースとなる試験車両の新型式「M10」の内部を山梨県で報道陣に初公開した。白を基調とした客室空間に茶色の座席を配置し、シンプルで落ち着いた内装となった。これまでは座席が青緑色だった。リニアは開業時期の見通しが立たないが、車両の改良を進めている。新車両は走行時の反射音や振動を