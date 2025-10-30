東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドが３０日発表した２０２５年９月中間連結決算は、売上高が前年同期比６・４％増の３１６１億円と中間期として過去最高を更新した。２４年６月に開業した東京ディズニーシーの新エリアなどが好調で、客単価が伸びた。映画「アナと雪の女王」などの世界観を再現した新エリア「ファンタジースプリングス」のアトラクションが人気で、有料の優先利用サービスの購入増につながっ