◇プロ野球 日本シリーズ第5戦 阪神-ソフトバンク(30日、甲子園球場)日本一へ、負けられない阪神は、先発・大竹耕太郎投手がパーフェクトピッチングを続けています。初回には超スローボールを披露。2アウト、ランナーなしの場面で、柳町達選手に対し、68キロを投げて翻弄。初回は三者凡退におさえます。2回も、ソフトバンクの主砲・山川穂高選手を見逃し三振、野村勇選手を空振り三振に仕留める好投。4回までパーフェクトピッチン