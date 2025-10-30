パイロットコーポレーションは、同社の次世代の事業展開を模索する実験的なWEBサイト「未来創造実験室「PILABOT（ピラボット）」を通じて新たな取り組みを発信している。今回「PILABOT」から、服飾小物シリーズ「YUDANFU（ユダンフ）」（ワイドストール／ネックウォーマー）を11月12日から「PILABOT」のオンラインストアで発売する。「YUDANFU」は、同社のパーパス「人と創造力をつなぐ。」の下、“創造は心地よい油断から生まれる