「とびきり大粒ヨーグルト みかん」北海道乳業は、新商品「とびきり大粒ヨーグルト みかん」を全国のコンビニエンスストア・量販店で、11月24日から販売する。「とびきり大粒ヨーグルト みかん」は、長年、好評を得ている「とびきり大粒ヨーグルト」シリーズの新商品となる。冬の定番果物で、「とびきり大粒ヨーグルト」シリーズの中でも特に人気の高い「みかん」は冬にふさわしいフルーツヨーグルト。ヨーグルトベースは、北海道