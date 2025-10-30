将棋の藤井聡太竜王が、京都で「六冠」になって初めてとなる対局に臨みます。藤井聡太・竜王は、３１日から京都の仁和寺で「竜王戦」七番勝負の第３局に臨みます。挑戦者は佐々木勇気・八段で、２人は対局を前に会場の環境や駒を確認する検分を行いました。藤井竜王は２８日の王座戦で伊藤匠・叡王に破れて失冠。今回が七冠から六冠になって初の対局となります。（藤井聡太竜王）「内容の充実した将棋を見せられるように２