桜島と東京・渋谷の小学生が桜島大根を育てながら絆を深める桜島大根プロジェクトです。種まきから約1か月。桜島大根はどうなったのでしょうか。「桜島大根プロジェクト」は、桜島の桜峰小学校と東京・渋谷の神南小学校の子ども達が桜島大根を育てながら交流し絆を深めていこうというものです。種まきから約1か月が経った10月9日。桜峰小では「間引き」の作業が行われました。（桜峰小学校 児童）「学校のよりでかい」（桜島