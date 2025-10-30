ボートレース多摩川の「第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル」は30日、予選2日目が行われた。本来のスタイルで戦う決心がついた。西橋奈未（29＝福井）は菅章哉がG1（9月29日〜10月4日の71周年記念）で優勝した63号機とのコンビ。初日はチルト3度で大外から伸び勝負に出たが、スタート不発で5着だった。迎えた2日目。チルト1度で臨んだ1Rは、5コースから伸びたが捲りが届かず2着。新プロペラに交換した後半8Rの