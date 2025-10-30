ロジクールは10月30日、独自のソーラー充電機能を備えたフルサイズキーボード「Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード」（以下、K980）を発表した。11月27日に発売する。価格はオープンで、ロジクールオンラインストア価格は16,390円。Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード部屋の明かりで常時充電、内部バッテリーは最長10年持続K980は、キーエリアの上部に、自然光源および人工光源で充電できる独自