医師免許をもっていないのにがん治療などの医療行為を行ったとして、会社役員の男が逮捕されました。医師法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市大正区の会社役員・原田伸一容疑者（６６）です。警察によりますと、原田容疑者は去年９月から今年４月にかけて、医師免許を持っていないのに大阪市北区のがん治療専門のクリニックで１６９人の患者に対し、計４１８回問診したり、薬を処方するなどの医療行為を行った疑いがもたれ