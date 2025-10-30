北海道函館の老舗レストラン「五島軒」が運営する無人販売店で、商品２０点以上を盗んだとして小学校教諭の男が逮捕されました。店の防犯カメラに犯行の一部始終が映っていました。２０２５年６月、道南の北斗市にある無人販売店の防犯カメラの映像です。棚やショーケースから商品を手に取り、次々とカゴに入れる男。その後、合計金額を計算し、紙幣を料金箱に入れました。しかしー（東海林記者）「料金はこちら