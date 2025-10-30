ＡＮＡホールディングス（ＨＤ）と日本航空の航空大手２社は３０日、２０２５年９月中間連結決算を発表した。訪日客の増加で国際線の好調が続き、売上高はＡＮＡＨＤが過去最高、日航（国際会計基準）も１２年の再上場後で最高となった。ＡＮＡＨＤは増収減益だった。旅客数は国際線で１０％増、国内線で４％増だったが、整備費や人件費が増えて減益となった。一方、日航は増収増益だった。国際線、国内線ともに旅客数は１０