【フィレンツェ共同】ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（VW）は30日、トランプ米政権による輸入自動車への関税強化により、年間で最大50億ユーロ（約9千億円）の負担が生じるとの見通しを発表した。関税の支払いや、米国での販売台数減少が響く。コスト削減で競争力維持を図る。同時に公表した2025年7〜9月期の純損益は4億8200万ユーロの赤字で、11億9300万ユーロの黒字だった前年同期から大幅に悪化した。電気自動車（EV）