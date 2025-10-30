今季限りでの引退を表明しているドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）が、２９日（日本時間３０日）に行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦で、本拠地ドジャー・スタジアムに別れを告げた。ＭＬＢ通算２２３勝、３０５２奪三振をマークした生きるレジェンドはリリーフ不安のチーム事情から地区シリーズ以降はブルペン待機。ＷＳ第６戦（３１日＝同１１月１日）からは敵地トロントでの開催とあ