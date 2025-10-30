横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は３０日、大雨や雷などに関する気象情報を発表した。県内は３１日夜から１１月１日の明け方にかけ、雷を伴った激しい雨の降る所があるとして、低い土地の浸水や土砂災害、落雷、竜巻などに注意するよう呼びかけている。気象台によると、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる見込み。東部・西部ともに３１日は１時間に３０ミリの激し