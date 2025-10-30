2029年の開園100周年に向けてリニューアル工事が進む熊本市動植物園では、ゾウやキリンの観覧がしばらくできなくなります。 【写真を見る】生まれたばかりの「心夏」も見納め熊本市動植物園ゾウやキリンと“しばしの別れ” 11月5日から観覧不可に その姿を目に焼き付けておこうと、連日多くの人でにぎわっています。 一目見たくて 「ゾウさーん」「ここなつちゃーん」 マサイキリンの秋平とコナツ、そし