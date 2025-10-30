Æ±À¤Âå¤Î½÷¤Î¥³¤¿¤Á¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ray♥Influencer¡¦ÅÚÅÄ¾®Àã¤µ¤ó¤ÈÃæÎÓÆà¡¹¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ë¡¢Âç¹¥¤­¤ÊÈà¤È¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¥¤¥Á¥ª¥·¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ­Ç°Æü¥Ç¡¼¥È¤äÅß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·♡LOVE BUZZ ITEM vol.45THEME¡§¡Ø¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÙRay♥Campus Girl¤ÈRay♥Influencer¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤´