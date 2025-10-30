【トイライズ DMB-04 ブラックデバスター】 11月5日 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、デュアルモデル「トイライズ DMB-04 ブラックデバスター」を11月5日に予約受付を開始する。発売日・価格は未定。 本商品はアニメ「Bビーダマン爆外伝」よりくろボンが駆るビーダアーマー「ブラックデ