栄養豊富で、お財布にも優しく、毎日の食卓で強い味方になってくれる“きのこ”。今回は、乾燥＆冷凍させて一工夫。栄養がより高まる上、長期間の保存が叶ったり、いつもと違う食感になる嬉しい効果も。きのこの新しい可能性が見つかるはず！風味アップも保存も叶う。乾燥＆冷凍きのこの魅力秋の旬食材の代表格・きのこは栄養面でも優秀食材。「成分の約90％が水分のため低カロリーで知られるきのこですが、実は代謝を助けるビタミ