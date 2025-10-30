３０日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）では、女優の鈴木京香（５７）へのインタビューを紹介した。鈴木は２３年５月、主演を務める予定だったドラマを降板。体調不良で休養していたが、２４年３月に仕事復帰を報告した。現在は「お仕事は『迷ったらやる』をモットーにやっていたら、ちょっと忙しすぎたっていうのがあったりして、頑張ることを一回お休みして自由にやろうっていう気持ちに