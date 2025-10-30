パワーエックス・伊藤正裕社長が講演29日 岡山県ゆかりの人たちが集まる交流会が29日に東京で開かれ、パワーエックス（玉野市）の伊藤正裕社長が講演しました。 パワーエックスは、玉野市に国内最大級の蓄電池工場を持っています。伊藤社長は「国産蓄電池が創る、国産エネルギーの成長と未来、日本の持続的な経済成長」と題して講演。全く新しい発想で蓄電池をつくる会社を立ち上げた当初は、で