祖母が亡くなり、介護の日々が終わった。けれど、胸の奥には“やり残したこと”が重く沈んでいる。彩花との確執、母と叔母の関係、そして返ってこない介護資金。形の上では終わっても、心の中では何ひとつ片付いていなかった。『介護問題で親族と不仲になった話』をごらんください。 祖母の衰弱が進むなか、婚約者の俊介からのプロポーズを報告し、束の間の笑顔を取り戻した家族。しかし従姉妹・彩花との関係は決定的に悪