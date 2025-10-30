排気音なしでも目立つアバルト600e気温は暖かく、夕暮れのパブは賑わっている。人工の排気音なしでも、アバルト600eは目立つ。イエローのボディを目にすると、スマートフォンを向けてくる人は少なくない。自転車の子どもや、片付けをしている漁師にも見つめられた。【画像】エキゾチック異端ブランドアバルト600e500eとベースのフィアット695 SSも全146枚海岸で写真撮影していると、数人のクルマ好きが歩み寄って来る。そ