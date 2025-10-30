静岡県内で、SNSを用いた詐欺被害が相次いでいます。富士宮市では、会社役員の60代男性が投資会社を名乗る人物から2300万円相当の暗号資産をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害にあっていたことが分かりました。警察によりますと、富士宮市に住む会社役員の60代男性はことし5月上旬、投資関係のインターネットサイトを通して知り合った投資会社を名乗る人物から「暗号資産の投資信託をやれば、投資額の20％から30％は必ず利