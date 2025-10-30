11月の電気代と都市ガス代がきょう発表され、去年の同じ月と比べて、多くの地域で値下がりすることが分かりました。来月使用分の電気代について、大手電力10社は去年と比べて、多くの地域で値下がりすると発表しました。東京電力管内の平均的な家庭の場合、去年の同じ月と比べて229円安い、8639円となります。値上がりした地域は、関西電力管内で127円値上がりし、7791円になります。また、日本ガス協会は都市ガス4社の来月使用分