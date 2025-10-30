今年5月、埼玉県三郷市で酒を飲んだ状態で車を運転し、小学生4人に重軽傷を負わせた罪などに問われている中国籍の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。三郷市の中国籍・〓洪鵬被告（43）は今年5月、酒を飲んだ状態で車を運転し、小学生の男子児童4人をはねて重軽傷を負わせたうえ、そのまま逃げた罪に問われています。きょう、さいたま地裁越谷支部で開かれた初公判で、〓被告は「間違いありません」と起訴内容を認めま