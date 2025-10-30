群馬県の山本一太知事は、新たな対策を設けることを発表しました。山本知事は「クマ対策も明らかに新たなフェーズを迎えていると感じた。知事である私が率先して狩猟免許を取得したい」と述べ、クマが人里におりてこない環境作りや狩猟免許取得にむけた職員の育成など新たなクマ対策を発表しました。群馬県では2025年度、過去最多となる8件のクマによる人身被害が確認されています。