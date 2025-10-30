漫画を読んでいると、ストーリーの流れから「このキャラ、死ぬのでは…」と予想する読者は多いでしょう。漫画家・千悟センゴさんの作品『盟友生命防衛戦』は、死亡フラグが文字通り『視える』主人公を描いた話題作です。同作はX（旧Twitter）にて大きな反響を呼び、約8000もの「いいね」を集めました。【漫画】親友に「死亡フラグ」が視える！絶体絶命の窮地に主人公は…（全編を読む）防衛特殊部隊のエース・エーリクは「死がもっ