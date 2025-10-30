「介護」という言葉がちらつきはじめると、家族の関係は少しずつ変化します。とくに“嫁”という立場でその現実に向き合うとき、愛情だけではどうにもならない葛藤や、選択を迫られる瞬間が訪れます。今回は、そのような介護問題を前に、それぞれの立場で揺れる女性たちの物語を紹介します。エピソード1：＜義妹、介護しない宣言！＞40歳で結婚と妊娠！でも義母が車椅子生活になってトモコ（仮名）さんは、40歳のころにアツシ（仮