◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンクの有原航平が先制点を許した。初戦に登板して6回2失点で敗戦投手となった有原は、加入後初めて中4日で先発。2回2死一、二塁、坂本誠志郎に148キロのツーシームを左前に運ばれる先制の適時打を打たれた。ここまで4戦で阪神打線から6失点しているが、いずれも5番までに許しており、下位打線から奪われた得点は今シリーズ初となった。