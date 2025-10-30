JR九州によるいと、30日午後6時半ごろ、長崎線鍋島〜久保田で佐賀インターナショナルバルーンフェスタ開催に伴う乗客混雑が発生した。この影響で同6時34分現在、同線鳥栖〜江北や鹿児島線福間〜鳥栖、佐世保線江北〜武雄温泉で一部列車に遅れが出ている。