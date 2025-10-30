京都・木屋町に佇む、風情漂う釜めしの名店「月村」。昭和の面影を残す店内で、心温まる和の味わいが楽しめる。炊きたての釜めしは鶏や海鮮、ミックスなど多彩な種類。一品料理の昔ながらのしゅうまいややきとりも隠れた人気メニュー。夕暮れ時からの営業で、落ち着いたひとときを過ごせる空間。手間ひまを惜しまず、ひと釜ずつ丁寧に炊き上げる真心の味。控えめながらも温かい接客が、居心地のよさを引き立てる。特別な日に