高市首相は訪問中の韓国で李在明大統領と初の首脳会談を行いました。現地から中継です。日韓首脳の会談はAPEC首脳会議の会場で午後6時すぎからおよそ40分間行われました。会談冒頭、両首脳はお互い笑顔で握手を交わしました。韓国・李在明大統領「韓国と日本両国がいつにも増して未来志向的な協力を強化すべき時だと思います」高市首相「これまで築かれてきた日韓関係の基盤に基づいて日韓関係を未来志向で安定的に発展させるのが