上皇ご夫妻は30日夕方、静養先の葉山御用邸近くの海岸で地元の人たちと交流されました。上皇ご夫妻は30日から神奈川県葉山町の葉山御用邸で静養に入られました。午後5時ごろ、ご夫妻は御用邸前の海岸を散策し、居合わせた地元の人たちに声をかけられました。女性「以前こちらのほうに住んでおりまして」上皇后さま「懐かしいでしょうね」上皇さま「きょうは静かでいい海ですよね、本当に」女性「（子どもは）1歳5か月です」上皇さ