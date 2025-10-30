自転車トラックの世界選手権の女子ケイリンで２連覇を果たした佐藤水菜（２６）＝神奈川・１１４期＝が３０日、都内で会見を行い、「まさか取れるとは思っていなかった。うれしい」と喜びを語った。昨夏のパリ五輪はスプリント１０位、ケイリン１３位だったが、その後の世界選手権で金メダル獲得すると、続く今大会では２連覇を達成。スプリントでも銀メダルを獲得した。２８年のロサンゼルス五輪へ好スタートを切る結果だが