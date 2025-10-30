◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神―ソフトバンク戦が30日に行われ、阪神の先発・大竹耕太郎投手（30）が4回まで無安打に抑える見事な投球を見せた。さらに4回の阪神の攻撃中に、中継する毎日放送では阪神ブルペンの映像が映り、第1戦で先発した村上が投球練習する姿が映った。阪神は一つも負けられない状況。この日は村上に加え、第3戦先