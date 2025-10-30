フリースタイルスキー男子で、２２年北京五輪モーグル銅メダルの堀島行真（２７）＝トヨタ自動車＝が３０日、都内で取材に応じた。悲願の頂点を目指す２６年ミラノ・コルティナ五輪の開幕まで１００日を切った。「（Ｗ杯）全試合で優勝して、ランキング１番の状態で五輪に挑みたい。五輪までの大会優勝回数が金メダルの確率。金は何％で取れる！と（数値を）出した上で挑みたい」と、シーズン開始から無敗で五輪まで制する“金プ