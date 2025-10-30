熊本県八代市で市議会議員2人を対象とする政治倫理審査会が始まりました。 【写真を見る】政治倫理審査会の様子（金子昌平議員／成松由紀夫議員） この審査会は、2人の議員が、市の政治倫理条例に違反する行為をした疑いがあるとして、市民が署名などを添えて開催を求めたものです。 「私的な行為」は条例違反か 審査会の開催を求めて提出された調査依頼書によりますと、金子昌平（かねこ・しょうへい）議員は去年8月、八代市