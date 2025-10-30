中国は有人宇宙船「神舟21号」の打ち上げを日本時間の11月1日未明に実施すると発表しました。「神舟21号」には3人の中国人宇宙飛行士が乗船し、日本時間の11月1日未明、甘粛省の「酒泉衛星発射センター」から打ち上げられる予定です。中国の有人宇宙飛行プロジェクトは今回で37回目となり、独自開発した宇宙ステーション「天宮」への物資補給などに加え、無重力空間でのマウスの行動パターンの研究をはじめとした27件の科学実験が