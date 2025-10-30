【パリ＝上地洋実】パリのルーブル美術館からフランス王室ゆかりの宝飾品が盗み出された事件で、検察の担当者は３０日、地元メディアに、新たに容疑者５人を拘束したことを明らかにした。うち１人は実行犯とみられている。拘束された容疑者は計７人となったが、盗まれた宝飾品８点は見つかっていない。検察当局が２９日夜にパリ市内などで５人を拘束した。２５日には実行犯とされる２容疑者を拘束しており、これで実行犯４人の