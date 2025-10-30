歌舞伎俳優の中村勘九郎と中村七之助が３０日、都内で「中村勘九郎中村七之助春暁歌舞伎特別公演２０２６」（来年３月７〜２５日、東京・府中の森芸術劇場で開幕）の取材会を行った。２人が中心となり行う今年で２２年目の巡業公演。トークコーナーを演目前に設けて観客と交流も図るなど、歌舞伎初心者でも楽しめるよう趣向を凝らして行っている。トークコーナーではスーツで登壇するそうで、勘九郎は「初めて歌舞伎を