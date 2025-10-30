交通渋滞解消の役割が期待される「熊本西環状道路」。10月19日に、熊本市北区の下硯川ICから、熊本駅の近くにある池上熊本駅ICの区間が開通しました。 【写真を見る】熊本西環状道路の開通前後検証の様子 整備した熊本市は「北区役所から熊本駅まで西環状道路を使えば、開通前の国道3号を通るより30分短縮できる」としています。 開通9日前、10月10日の記者会見で、大西市長は･･･。 大西市長「ひょっとしたらRKK熊本放送さん