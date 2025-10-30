相次ぐクマ被害を受け、木原官房長官は「警察に対し、ライフル銃を使用した駆除について早急な対応をお願いした」と明かしました。木原官房長官:警察においては、ライフル銃を使用したクマの駆除について早急に対応してくれと、そういうお願いをしたところ。クマ被害対策の関係閣僚会議の初会合で、議長の木原長官は、生活圏でも猟銃を使用できる「緊急銃猟」が可能な人材を増やすことなどを指示しました。その後の記者会見では、