昨日の第4戦でソフトバンクが勝利し、日本一に王手をかけました。そして本日、第5戦が行われます。 マイナビニュースでは、試合展開を見やすくまとめた速報記事を公開中です。テレビ観戦できない方は、ぜひチェックしてみてください。 →✅第5戦の速報記事を見る!! ○予告先発投手は阪神・大竹耕太郎、ソフトバンク・有原航平第5戦は、本日18時に試合開始予定です。両チームの予告先発投手は、阪神が大竹耕太郎投手、ソ